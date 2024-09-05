Borsa İstanbul'da Düşüş

Borsa Günün İlk Yarısında Geriledi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günün ilk yarısında %0,22 oranında değer kaybederek 9.962,61 puana geriledi. İlk yarı itibarıyla düşüş yönlü bir seyir izleyen endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,32 puan azalmış durumda. Toplam işlem hacmi ise 33,5 milyar liraya ulaştı.

Sektör Endeksleri Yön Değiştirdi

Bankacılık endeksi %1,18, holding endeksi ise %0,14 oranında değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanan %1,46 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı olurken, en çok gerileyen endeks ise %1,37 ile ticaret oldu.

Küresel Piyasalarda Satış Baskısı

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin yarattığı resesyon endişeleri nedeniyle satıcılı bir hava hâkim. Yoğun veri gündemi içerisinde, özellikle ADP özel sektör istihdam verileri yatırımcıların odağında yer almakta.

Ekonomik Beklentiler

ABD ekonomisine dair kaygılar, risk iştahını zayıflatıyor ve ABD Merkez Bankası'nın para politikalarında yakında bir gevşeme olacağı yönündeki beklentiler güçleniyor.

Bu arada, 2025-2027 dönemi için Orta Vadeli Program'ı açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılı için %3,5 büyüme beklentisi olduğunu belirtirken, 2025’te bu oranın %4’e yükseleceğini öngördü. Büyümenin hız kazanması için yapılacak ekonomik reform ve yapısal düzenlemelere dikkat çekti.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra yurt dışında ABD’deki ADP özel sektör istihdamı, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve hizmet sektörü PMI verilerinin izlenmesi gerektiğini vurguladı. BIST 100 endeksinde teknik olarak 9.900 ve 9.750 puan seviyeleri destek, 10.200 ve 10.300 puan seviyeleri ise direnç konumunda değerlendiriliyor.