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Borsa İstanbul'da Düşüş Başladı

BIST 100 endeksi güne düşüşle başladı. Analistler, destek ve direnç seviyelerini değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 09:59
Borsa İstanbul'da Düşüş Başladı

Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,15 düşüşle 9.610,01 puandan işlem görmeye başladı. Açılışta, endeks önceki kapanışına göre 14,04 puan ve %0,15 değer kaybı yaşadı.

Sektör Endeksleri Değer Kaybetti

Bankacılık endeksi %0,32, holding endeksi ise %0,22 değer kaybına uğradı. Öte yandan, sektör endeksleri arasında en kazançlı olan %0,28 ile metal ana sanayi sektörüyken, en çok kaybeden sektörde ise %0,67 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı yer aldı.

Küresel Piyasalarda Belirsizlik

Dün, %0,78 değer kaybederek 9.624,04 puandan günü kapatan BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda yaşanan olumsuz havadan etkilendi. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak enflasyon verileri öncesinde, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yapacağı olası faiz indirimleri konusunda belirsizlikler hâkim.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, Türkiye'de perakende satış rakamlarının, yurtdışında ise ABD enflasyon verilerinin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 seviyeleri destek, 9.750 ve 9.900 seviyeleri ise direnç konumunda olarak değerlendiriliyor.

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