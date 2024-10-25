Borsa İstanbul'da Düşüş Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Açılışına Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, güne %0,33 değer kaybı ile 8.843,64 puandan başladı. Açılış itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 29,21 puan azalmış durumda.

Sektörlerdeki Değişimler

Bankacılık endeksi %0,64, holding endeksi ise %0,56 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en yüksek kazanç sağlayan %1,24 ile spor sektörü olurken, en fazla kaybı ise %0,71 ile metal eşya ve makine sektörü yaşadı.

Önceki Gün Verileri

Dün, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışa göre %1,81 değer kazanarak 8.872,85 puandan kapandı.

Küresel Piyasa Ve Yatırımcıların Gözlemleri

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin etkileri hissedilirken, yoğunlaşan bilanço döneminde yatırımcıların temkinli bir tutum sergilediği görüldü. Aynı zamanda, Japonya'da bu pazar yapılacak genel seçimler öncesinde karışık bir piyasa havası söz konusu.

Bugünün Önemli Verileri

Analistler, yatırımcıların bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı; yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi8.900 ve 9.000 seviyeleri direnç, 8.800 ve 8.700 puanları ise destek konumunda analiz ediliyor.