Borsa İstanbul'da Düşüş Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksinde Düşüş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 4,05 değer kaybederek 10.049,54 puana düştü. İşlemlerin devam ettiği saat 13.00 itibarıyla, endeks önceki kapanışına göre 423,93 puan azalmış durumda.

Sektörlerdeki Gerileme

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde olan BIST 100 endeksinde, bankacılık endeksi yüzde 4,92, holding endeksi ise yüzde 4,05 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri kayıplar yaşadı ve madencilik sektörü en çok düşen sektör olarak yüzde 6,26 geriledi.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalarda, ABD'deki resesyon endişeleri nedeniyle haftaya tarihî bir düşüşle başlandı. Asya borsalarında Japonya %12,4, Güney Kore ise %8,5 değer kaybı yaşadı.

Devre Kesici Uygulandı

Açılışta BIST 100 endeksinde kayıpların %5 ve %7'yi aşması üzerine iki kez devre kesici devreye girdi.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, bugün yurt dışında ABD'de açıklanacak Hizmet Sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin izleneceğini kaydederken, teknik açıdan BIST 100 endeksi'nde 10.000 ve 9.900 puanın destek, 10.200 puanın ise direnç konumunda olduğunu belirtti.