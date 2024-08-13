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Borsa İstanbul'da Düşüş Devam Ediyor

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında düşüş göstererek 9.808,74 puana geriledi.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 13:14
Borsa İstanbul'da Düşüş Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da İlk Yarının Değerlendirilmesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kaybederek 9.808,74 puana düştü. Bu süreçte önceki kapanışa göre 19,82 puan azalmış oldu.

Sektör Performansları

Toplam işlem hacminin 28,9 milyar lira olarak gerçekleştiği bu dönemde, bankacılık endeksi yüzde 0,56 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayan %2,24 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en fazla değer kaybeden ise %1,38 ile iletişim sektörü oldu.

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı Haziran ayında 407 milyon dolar fazla verdi.

Küresel piyasalarda ise, analistler, ABD'de açıklanacak olan enflasyon verileri öncesinde karışık bir seyrin hakim olduğunu belirtiyor.

Gelecek Beklentileri

Dünya genelinde artan enflasyon endişeleri, yerini resesyon korkusuna bırakmaya başladı. ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği yönündeki beklentilerin, varlık fiyatlarındaki dalgalanmayı sınırlaması bekleniyor.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 10.000 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu belirtiyor.

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