Borsa İstanbul'da Düşüş Devam Ediyor

BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, %1,12 değer kaybederek 9.577,46 puana geriledi. Önceki kapanışa göre endeks 108,03 puan düşüş gösterdi.

İşlem Hacmi ve Sektörel Performans

Gün boyunca toplam işlem hacmi 64,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi %0,96, holding endeksi ise %1,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında madencilik %3,03 ile en fazla kazandıran sektör olurken, spor sektörü %3,96 ile en büyük kaybı yaşadı.

Küresel Piyasalarda Beklentiler

Küresel piyasalarda yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) ile diğer önemli merkez bankalarının para politikası kararlarını incelemek için temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Yurt içinde ise, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı üzerine dikkate değer bir bekleyiş var.

Önemli Veriler ve Destek/Direnç Seviyeleri

Analistler, yarın Türkiye'de konut satış verileri, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı gibi önemli ekonomik verilerin açıklanacağını belirtti. Ayrıca, Almanya'da ZEW endeksinin de takip edileceği ifade ediliyor. Teknik olarak, BIST 100 endeksinde 9.550 ve 9.400 puan destek seviyeleri, 9.750 ve 9.850 puan ise direnç seviyeleri olarak izlenecek.