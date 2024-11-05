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Borsa İstanbul'da Düşüş Devam Ediyor

BIST 100 endeksi, günün kapanışını kayıp ile gerçekleştirdi. Sektörel olarak farklılıklar gözlemlendi.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 18:24
Borsa İstanbul'da Düşüş Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da Günü Düşüşle Tamamlandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,52 değer kaybederek 8.618,57 puandan kapandı. Endeks, önceki kapanışa göre 45,31 puan azaldı ve toplam işlem hacmi 67,8 milyar lira olarak belirlendi.

Sektör Performansları

Gün içerisinde bankacılık endeksi %1,56, holding endeksi ise %0,44 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazancını yüzde 1,91 ile orman kağıt basım sektörü gösterirken, en çok kaybettiği sektör ise yüzde 2,68 ile gıda ve içecek oldu.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Ayrıca, ABD'de Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasındaki başkanlık yarışında oy verme işlemleri sürerken, küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. Analistler, yurt içinde yarın veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de, Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Almanya'da fabrika siparişleri ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.

Teknik Görünüm

Teknik açıdan değerlendirmelerde bulunulduğunda, BIST 100 endeksinde 8.600 ve 8.500 puanları destek seviyeleri olarak, 8.800 ve 8.900 puanları ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.

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