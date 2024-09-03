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Borsa İstanbul'da Düşüş Eğilimi Sürüyor

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında değer kaybederken, yatırımcılar istihdam verilerini bekliyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 13:12
Borsa İstanbul'da Düşüş Eğilimi Sürüyor

Borsa İstanbul'da İlk Yarısı Olumsuz Geçti

Borsa İstanbul'daki BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,32'lik bir değer kaybı yaşayarak 10.077,93 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 32,25 puan düşüş gösterdi. Toplam işlem hacmi ise 36,5 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektör Performansları

Bankacılık endeksi %0,19 değer kaybederken, holding endeksi %0,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran tekstİl deri sektörü %1,41 artışla öne çıkarken, en çok gerileyen sektör ise %1,14 kayıpla iletişim oldu.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

ABD'deki istihdam verilerinin açıklanmasına bir gün kala, yatırımcıların temkinli duruşları göze çarpıyor. ABD Merkez Bankası (Fed)’nın para politikasındaki gevşemenin ne zaman başlayacağına dair belirsizlik devam etmekte.

Türkiye İstatistik Kurumu Açıklamaları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %51,97, yurt içi üretici fiyatlarında ise %35,75 olarak kaydedildi. Bu durum, tüketici fiyatlarının Ağustos 2023'ten, üretici fiyatlarının ise Mayıs 2021'den bu yana en düşük oranı göstermesine neden oldu.

Gözler Yeni Verilerde

Öğleden sonra, yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları takip edilirken, yurt dışında ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri değerlendirilecek. Analistler, BIST 100 endeksi için 10.000 ve 9.900 puan seviyelerini destek, 10.200 ve 10.300 puan seviyelerini ise direnç noktaları olarak belirtiyor.

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