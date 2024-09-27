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Borsa İstanbul'da Düşüş Kaydedildi

BIST 100 endeksi günü 9.777,46 puanla kapatarak değer kaybı yaşadı. Sektör verileri dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 18:24
Borsa İstanbul'da Düşüş Kaydedildi

Borsa İstanbul'da Gün Sonu Değerlendirmesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,53 değer kaybederek 9.777,46 puan ile tamamladı. Önceki kapanışa göre 51,73 puan azalan endeksi, toplam işlem hacmi 69,8 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektörel Performans

Bankacılık endeksi %0,41 değer kaybederken, holding endeksi %0,91 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan sektör, %1,68 ile metal ana sanayi olurken, en fazla kaybı ise %4,45 ile ticaret sektörü yaşadı.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler doğrultusunda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadeleyi "yumuşak iniş" ile başarıyla sonlandırabileceği beklentileri doğrultusunda pozitif bir seyir gözlemleniyor. Dünya genelinde enflasyonla mücadele konusunda belirsizlikler devam etse de son dönem verileri bu endişeleri sınırlamaya yardımcı olmaktadır.

Analist Görüşleri

Analistler, önümüzdeki hafta yurt içinde enflasyon verilerinin, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam verilerinin dikkatle takip edileceğini belirtirken, teknik olarak BIST 100 endeksi için 9.700 ve 9.600 puanın destek, 10.050 ve 10.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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