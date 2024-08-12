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Borsa İstanbul'da Düşüş Trendine Devam

BIST 100 endeksi işlem gününü değer kaybıyla kapattı, yatırımcılar küresel verileri merakla bekliyor.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 18:21
Borsa İstanbul'da Düşüş Trendine Devam

Borsa İstanbul'da Düşüş Trendine Devam

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,80 değer kaybı ile 9.828,56 puan seviyesinden tamamladı. Önceki kapanışa göre 78,83 puan azalma gösteren BIST 100, toplam işlem hacminde ise 79,6 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektör Performansları

Günün en dikkat çekici performansları sektör bazında yaşandı. Bankacılık endeksi %1,09 değer kazanırken, holding endeksi %0,97 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında bankacılık en çok kazandıran olurken, madencilik %3,92 ile en çok kaybettiren sektör olarak öne çıktı.

Küresel Piyasalarda Belirsizlik

Analistlerin gözlemlerine göre, ABD'de geçen hafta yaşanan artan resesyon endişelerinin azalması ile birlikte bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler yatırımcıların odağında bulunuyor. Karışık bir seyir bekleniyor.

Önemli Veriler Yolda

Yarın, yurt içinde ödemeler dengesi ve konut satış istatistikleri açıklanacak. Yurt dışında ise Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile makine siparişleri, İngiltere'de işsizlik oranı, Avro Bölgesi ile Almanya'da ZEW ekonomik güven endeksi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) takip edilecek.

BIST 100 için Destek ve Direnç Seviyeleri

Teknik analiz yapan ekonomistler, BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek seviyeleri, 10.200 ve 10.300 puanın ise direnç seviyeleri olduğunu vurguladı.

Ekonomistlerin Tahminleri

Bu arada, AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Haziran ayında 152,4 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ayrıca, cari işlemler açığının 2024'te 22 milyar 756 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.

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