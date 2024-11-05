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Borsa İstanbul'da Gün Sonu Değerlendirmesi

BIST 100 endeksi, günü 8.618,57 puanla tamamladı, piyasalardaki değişiklikler detaylandırıldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 18:36
Borsa İstanbul'da Gün Sonu Değerlendirmesi

Borsa İstanbul'da Gün Sonu Değerlendirmesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içerisinde en düşük 8.566,62, en yüksek 8.729,63 puanı görerek günü %0,52 değer kaybıyla 8.618,57 puandan kapandı.

Günün Başlangıcı ve Kapanış Durumu

BIST 100 endeksi, güne 50,77 puan ve %0,59 yükselişle 8.714,65 puandan başlamıştı. Gün sonunda, mali endeks %0,76, hizmetler endeksi %0,35 ve sanayi endeksi %0,33 değer kaybetti; teknoloji endeksi ise %0,17 yükseliş gösterdi.

BIST 30 Endeksi ve Hisse Düzenlemeleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 25,04 puan ve %0,26 kayıpla 9.503,08 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 32'si prim yaparken, 65'i geriledi. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN, Tüpraş ve Akbank yer aldı.

Altın ve Döviz Piyasası Durumu

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla altının ons fiyatı 2.738 dolardan işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre %0,4 azalarak 3.111.800 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi %39,05, bileşik getirisi ise %42,86 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz Kurları ve Petrol Fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dolarin bugünkü efektif kurunu alışta 34.2580 lira, satışta 34.3953 lira olarak belirledi. Ayrıca, avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,3000 ve dolar/yen paritesi 152,00 düzeyinde işlem görmektedir. Londra Brent tipi ham petrolün varili ise %0,7 artışla 75,7 dolardan işlem görmektedir.

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