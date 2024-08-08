Borsa İstanbul'da Gün Sonu Raporu

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

Bugün, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 74,19 puan artış göstererek 10.098,50 puandan kapandı. Güne 10.016,80 puandan başlayan endeks, gün içinde en düşük 10.006,12 ve en yüksek 10.148,05 puanı gördü. Önceki kapanışa göre %0,74 değer kazandı.

Sektörel Performans

Gün içerisinde farklı sektörlerin performansları şu şekilde seyretti: teknoloji endeksi %0,50, sanayi endeksi %1,58, hizmetler endeksi %0,21 ve mali endeks %0,49 değer kazandı. BIST 30 endeksi ise %0,71 artış ile 10.997,17 puandan kapandı.

Hisse Senetleri İşlem Hacmi

BIST 100'e dahil hisse senetlerinin 69'u değer kazanırken, 29'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Sasa Polyester ve Tüpraş yer aldı.

Altın ve Dolar Kurları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, saat 18.25 itibarıyla 2.415 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı %0,03 artışla 2.627.900 TL'ye yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların satış fiyatını 33,5576 TL olarak belirledi.

Döviz Kurları ve Petrol Fiyatları

Avro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,2720 ve dolar/yen paritesi ise 147,20 seviyesinde işlem görüyor. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı %0,4 artış ile 78,5 dolardan satılmakta.