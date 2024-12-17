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Borsa İstanbul'da Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 10.012,62 Puan

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,15 yükselişle 10.012,62 puandan başladı. Analistler kritik verileri takip ediyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 09:58
Borsa İstanbul'da Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 10.012,62 Puan

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 yükselişle 10.012,62 puan seviyesinden başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 14,96 puan artış gösterdi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,02 geriledi. Sektörler arasında en çok kazandıran alan, yüzde 0,79 ile bilişim oldu; en çok kaybeden ise yüzde 0,70 ile spor sektörü oldu.

Önceki günde satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, BIST 100 endeksinin günü yüzde 1,26 değer kaybederek 9.997,66 puan ile kapatması dikkat çekti.

Küresel piyasalarda, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izleniyor. Dünya genelinde açıklanan makroekonomik veriler, enflasyon konusunda soru işaretleri oluşturarak gelecekteki adımlara dair belirsizlikleri artırıyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verileri ile yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de sanayi üretimi, perakende satışlar ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.150 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek konumunda olduğu ifade ediliyor.

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