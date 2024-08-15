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Borsa İstanbul'da Günü Yükselişle Kapatıldı

BIST 100 endeksi, gün boyunca değer kazanarak 9.982,98 puana ulaştı. Bankacılık ve sigorta sektörleri öne çıktı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 18:25
Borsa İstanbul'da Günü Yükselişle Kapatıldı

Borsa İstanbul'da Gün Sonu Verileri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,55 değer kazanarak 9.982,98 puandan kapandı. Endeks, önceki kapanışa göre 152,04 puan artış gösterdi ve toplam işlem hacmi 84,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektörel Performanslar

Bankacılık endeksi gün boyunca yüzde 2,79 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 1,68 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında öne çıkan en büyük kazanç yüzde 3,78 ile sigorta sektöründe görülürken, en çok kaybeden yüzde 1,41 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel Ekonomik Veriler

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de perakende satışlar temmuz ayında aylık bazda yüzde 1 artış göstererek beklentileri aştı. Bu veri, ülke ekonomisinin dayanıklılığını gözler önüne serdi.

Analistler, ABD’de açıklanan enflasyon verilerinin beklenenden düşük gelmesi sonrası, perakende satış verisinin güçlü gelmesiyle, küresel piyasalarda risk iştahının yüksek kaldığını belirtti.

Yarın İçin Beklentiler

Borsa analistleri, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi ile piyasa katılımcıları anketi ve yurt dışında ise ABD’de konut başlangıçları ile inşaat izinleri ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini dile getiriyor.

Teknik analizler kapsamında BIST 100 endeksi için 10.000 ve 10.100 puan direnç seviyeleri, 9.800 ve 9.750 puan ise destek seviyeleri olarak belirtiliyor.

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