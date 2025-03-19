Borsa İstanbul'da İkinci Duraklama: Devre Kesici Sistemi Çalıştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksindeki kayıplar yüzde 7'yi aşınca, işlemler geçici olarak ikinci kez durduruldu.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 14:18
Borsa İstanbul'da İkinci Duraklama: Devre Kesici Sistemi Çalıştı

Borsa İstanbul'da İkinci Duraklama

Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7'yi aşmasıyla birlikte Endekse Bağlı Devre Kesici Sisteminin devreye girdiğini bildirdi. Bu durum, borsa işlemlerinin tüm sıralarda geçici olarak 2. kez durdurulmasına neden oldu.

KAMU AÇIKLAMASI

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'ne ilişkin açıklama, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yayımlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saat 14.08.10 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur."

PANİK İŞLEMLERİNE DİKKAT

Borsa İstanbul'da kullanılan Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması durumunda tetikleniyor. Bu sistem, yatırımcıların panik halindeki işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek amacıyla devreye giriyor.

Ayrıca, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin düşüşün yüzde 5'i aşmasıyla saat 09.55.19'da da bir kez daha devreye girdiği bildirildi.

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