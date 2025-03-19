Borsa İstanbul'da İşlemler 14:38'de Yeniden Başlıyor

Borsa İstanbul, %7'yi aşan değer kaybı nedeniyle işlemleri 14:38'de yeniden başlatacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 14:23
Borsa İstanbul'da İşlemler 14:38'de Yeniden Başlıyor

Borsa İstanbul'da bugün değerin %7'yi aşması dolayısıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi ikinci kez devreye girdi. İşlemlerin saat 14:38'de yeniden başlayacağı bildirildi.

Borsa'nın bu açıklaması, Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaşıldı. BIST 100 endeksindeki düşüşlerin %7'yi aşmasının ardından, borsa yetkilileri şu ifadeleri kullandı: "Saat 14:08:10 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin ikinci seviyesi tetiklenmiş ve Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ile Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) pay senedi repo pazarındaki işlemler geçici olarak durdurulmuştur."

Borsa İstanbul, işlemlerin yeniden başlamasına ilişkin yaptığı açıklamada, şu detaylara yer verdi: "Pay Piyasasında sürekli işlem yönteminin uygulandığı paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 14:28:10'da tek fiyat emir toplama, 14:33:10'da eşleştirme yapılacak ve 14:38:10'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda da saat 14:28:10'da tek fiyat emir toplama yapılacak ve 14:38:10'dan itibaren seans normal akışı ile devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler de 14:38:10'dan itibaren kaldığı yerden devam edecektir. VİOP'taki pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP pay repo pazarında işlemler de saat 14:38:10'da yeniden başlayacaktır."

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