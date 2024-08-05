Borsa İstanbul'da İşlemler Geçici Olarak Durduruldu

Borsa İşlemleri Durduruldu

Borsa İstanbul, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesi neticesinde, tüm pay piyasası işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Devre Kesici Sisteminin İşleyişi

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan duyuruda, saat 09:55:22 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklenmesiyle birlikte, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ile Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarı'ndaki işlemler de geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

İşlemlerin Yeniden Başlama Saatleri

Açıklamada, işlemlerin aşağıdaki şekilde yeniden başlayacağı ifade edildi:

Pay Piyasasında : Saat 10:20'de tek fiyat emir toplama, 10:25'te eşleştirme işlemi ve 10:30'dan itibaren sürekli işlem.

: Saat 10:20'de tek fiyat emir toplama, 10:25'te eşleştirme işlemi ve 10:30'dan itibaren sürekli işlem. VİOP ve BAP Piyasasında : Saat 10:30'da işlemlere başlanacak.

: Saat 10:30'da işlemlere başlanacak. Emir toplama süreci, belirlenen saatten sonra 30 saniyede rastlantısal olarak kesilecektir.

Yatırımcıları Koruma Amacı

Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşmasına yanıt olarak devreye giriyor. Bu sistem, yatırımcıların panik halindeki işlemleriyle zarar görmelerini minimize etmek amacıyla kullanılmakta.