Borsa İstanbul'da İşlemler Yeniden Başlıyor: Devre Kesici Sistemi İşe Yaradı

Borsa İstanbul, değer kaybının %7'yi aşması üzerine Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'ni ikinci kez devreye aldı. İşlemler, saat 11:57 itibarıyla yeniden başlayacak.

Bugün saat 11:27:14'te BIST 100 endeksinin düşüşlerinin %7'yi aşmasının ardından, Borsa İstanbul'dan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur." denildi.

İşlemlerin yeniden başlamasıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 11:47:14'te tek fiyat emir toplama, 11:52:14'te eşleştirme yapılacak ve 11:57:14'ten itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda da aynı şekilde uygulama yapılacaktır."

Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 11:57:14'ten itibaren devam edecektir. Ayrıca, VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler de 11:57:14'te yeniden başlayacaktır.

Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, dün saat 10:52:12'de düşüşün %5'i aşmasıyla da devreye girmişti.