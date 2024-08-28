Borsa İstanbul'da Takas İşlemleri Pazartesi Günü Yapılacak

Borsa İstanbul'da Takas Tarihleri Değişiyor

Borsa İstanbul, 30 Ağustos Cuma günü gerçekleşecek olan resmi tatil nedeniyle tüm işlemleri durdurdu. Tatil sonrası, bugünkü işlemlerin takası pazartesi günü yapılacak.

Takas İşlem Tarihleri

Resmi tatil sebebiyle Borsa İstanbul'da takas tarihleri değişiklik göstermektedir. Pay Piyasası kapsamında, 28 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla yapılan işlemlerin takası 2 Eylül Pazartesi tarihinde gerçekleştirilecekken, 29 Ağustos Perşembe tarihli işlemlerin takası ise 3 Eylül Salı gününe ertelenecek.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda Gelişmeler

Ayrıca, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) kapsamında yarın endeks ve pay vadeli kontratlarında da vade sonu işlemleri yapılacak. 29 Ağustos tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri de 3 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

Yatırımcıların dikkat etmesi gereken bu değişiklikler, borsa işlemlerinin akışını etkileyebilir. Herhangi bir aksaklık yaşamamak adına yatırımcıların takas tarihlerine dikkat etmesi önem arz ediyor.