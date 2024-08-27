Borsa İstanbul'da Yatay Açılış

Borsa Güne Yatay Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,04'lük bir düşüşle 9.561,73 puandan işlem görerek başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışına göre 4,03 puan ve %0,04 azalışla 9.561,73 puana geriledi.

Sektörlerin Performansına Bakış

Bankacılık endeksi %0,04 değer kazanırken, holding endeksi %0,09 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanan inşaat sektörü %0,34 ile öne çıkarken, en çok gerileyen ise %1,47 ile spor oldu.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlikler

Dün düşüş eğiliminde olan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %1,06 değer kaybıyla 9.565,76 puandan kapatmıştı. Küresel piyasalarda, yoğun veri gündemi öncesinde yatırımcıların temkinli olduğu gözlemleniyor. Özellikle açıklanacak bilançolar öncesinde teknoloji hisselerindeki değer kaybı dikkat çekiyor.

Faiz İndirimine Yönelik Beklentiler

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçtiğimiz hafta faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına rağmen, yıl sonuna kadar atılacak adımların belirsizliği fiyatlamaları zorlaştırıyor. Para piyasalarında, bankanın yıl sonuna kadar 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca, 50 baz puanlık indirimin kasımdaki toplantıda yapılabileceği düşünülüyor.

Bugünün Gündemi

Analistler, bugün içerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu özetinin ve sektörel enflasyon beklentilerinin, dışarıda ise ABD'nin konut fiyat endeksi ile New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.450 puanın destek, 9.650 ve 9.700 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu kaydediliyor.