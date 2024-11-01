DOLAR
34,34 -0,3%
EURO
37,3 0,2%
ALTIN
3.035,14 -0,4%
BITCOIN
2.404.877,87 -0,15%

Borsa İstanbul'da Yükseliş

BIST 100 endeksi, günü %0,24 değer kazanarak 8.885,00 puanda kapattı. Sektörel dalgalanmalar dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 18:27
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 18:27
Borsa İstanbul'da Yükseliş

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,24 değer kazanarak 8.885,00 puandan kapandı. Bu kapanış, önceki seansa göre 21,12 puan artış anlamına geliyor.

İşlem Hacmi ve Sektörel Performans

Toplam işlem hacmi 76,1 milyar lira olarak kaydedildi. Sektör bazında değerlendirildiğinde, bankacılık endeksi %0,56 değer kaybederken, holding endeksi %0,07 değer kazandı. En çok kazandıran sektör endeksi yüzde 2,53 ile inşaat olurken, en çok kaybeden sektör endeksi %0,88 ile sigorta oldu.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlikler

Küresel piyasalarda, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçimleriyle ilgili belirsizlikler devam ederken, teknoloji hisselerinin öncülüğündeki düşüş genel bir karışıklık yaratıyor. Ayrıca, ABD'de ekim ayındaki tarım dışı istihdam verileri beklentilerin altında 12 bin kişi artarken, işsizlik oranı ise %4,1 seviyesinde sabit kaldı.

Fed ve Enflasyon Beklentileri

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) izlediği ortalama saatlik kazançların %0,4 artış göstermesi bekleniyordu, analistler bu veriler sonrası Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentilerin arttığını belirtti. Para piyasaları, Fed'in gelecek hafta 25 baz puan faiz düşürmesini bekliyor. Aralık ayında da bir faiz indirimi yapılma ihtimali ise %81 seviyesine yükseldi.

Türkiye Uzmanlarının Gözlemleri

Analistler, bu akşam uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) tarafından yapılacak Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini vurguladı. Haftaya yurt içinde enflasyon raporları ve TCMB'nin açıklayacağı yılın 4. Enflasyon Raporu ile birlikte yoğun veri gündemi beklendiği bildirildi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 9.000 ve 9.100 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğu kaydedildi.

Ekonomistlerin Tahminleri

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin %2,46 artacağını öngörüyor. Enflasyon oranının bir önceki ay %49,38 seviyesinden %47,98'e düşmesi bekleniyor. Ayrıca, 2024 sonu için enflasyon beklentisi de ekimde %44,23 olarak hesaplandı.

İLGİLİ HABERLER

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor
2
Çiftçilere 67 Milyon 953 Bin Lira Destek Ödemesi Yapılıyor
3
Eskişehir'de Safran Hasadı Festivali Coşkuyla Kutlandı
4
Alparslan Bayraktar'dan Enerji Açıklamaları
5
Borsa İstanbul'da Yükseliş
6
New York Borsası Yükselişle Başladı
7
İş Dünyasının Talepleri TOBB Toplantısında Ele Alındı

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de