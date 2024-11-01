Borsa İstanbul'da Yükseliş

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,24 değer kazanarak 8.885,00 puandan kapandı. Bu kapanış, önceki seansa göre 21,12 puan artış anlamına geliyor.

İşlem Hacmi ve Sektörel Performans

Toplam işlem hacmi 76,1 milyar lira olarak kaydedildi. Sektör bazında değerlendirildiğinde, bankacılık endeksi %0,56 değer kaybederken, holding endeksi %0,07 değer kazandı. En çok kazandıran sektör endeksi yüzde 2,53 ile inşaat olurken, en çok kaybeden sektör endeksi %0,88 ile sigorta oldu.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlikler

Küresel piyasalarda, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçimleriyle ilgili belirsizlikler devam ederken, teknoloji hisselerinin öncülüğündeki düşüş genel bir karışıklık yaratıyor. Ayrıca, ABD'de ekim ayındaki tarım dışı istihdam verileri beklentilerin altında 12 bin kişi artarken, işsizlik oranı ise %4,1 seviyesinde sabit kaldı.

Fed ve Enflasyon Beklentileri

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) izlediği ortalama saatlik kazançların %0,4 artış göstermesi bekleniyordu, analistler bu veriler sonrası Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentilerin arttığını belirtti. Para piyasaları, Fed'in gelecek hafta 25 baz puan faiz düşürmesini bekliyor. Aralık ayında da bir faiz indirimi yapılma ihtimali ise %81 seviyesine yükseldi.

Türkiye Uzmanlarının Gözlemleri

Analistler, bu akşam uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) tarafından yapılacak Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini vurguladı. Haftaya yurt içinde enflasyon raporları ve TCMB'nin açıklayacağı yılın 4. Enflasyon Raporu ile birlikte yoğun veri gündemi beklendiği bildirildi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 9.000 ve 9.100 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğu kaydedildi.

Ekonomistlerin Tahminleri

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin %2,46 artacağını öngörüyor. Enflasyon oranının bir önceki ay %49,38 seviyesinden %47,98'e düşmesi bekleniyor. Ayrıca, 2024 sonu için enflasyon beklentisi de ekimde %44,23 olarak hesaplandı.