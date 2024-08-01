Borsa İstanbul'da Yükseliş Başladı

Borsa İstanbul'da Güne Yükselişle Başlangıç

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,07 artışla 10.751,99 puandan işlem görmeye başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 113,41 puanlık bir yükseliş gösterdi.

Sektörel Performans ve Genel Durum

Bankacılık endeksi yüzde 1,58 ve holding endeksi yüzde 1,06 değer kazandı. Tüm sektör endekslerinde yukarı yönlü bir seyir izlendi ve en fazla kazandıran sektör bankacılık oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul, günü 10.638,58 puandan tamamlamıştı.

Küresel Gelişmeler ve Fed Etkisi

Analistler, küresel piyasalardaki risk iştahının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine yeşil ışık yakmasının ardından güçlendiğini belirtti. Fed, dünkü toplantısında politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, eylül ayında faiz indirimine başlayabileceğini sinyalleriyle gündeme getirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, düzenlediği basın toplantısında eylülde faiz indiriminin masaya gelebileceğini ifade etti. Bunun yanı sıra, herhangi bir faiz kararının alınmadığını ve politika faizinin düşürülmesinin uygun olabileceği noktada olunduğunu vurguladı.

Gelecek Veriler ve Teknik Göstergeler

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Avro Bölgesi'ndeki işsizlik verilerinin de takip edileceği belirtildi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 10.800 ve 10.900 puanlarının direnç, 10.600 puanın ise destek konumunda olduğu değerlendiriliyor.