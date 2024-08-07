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Borsa İstanbul'da Yükseliş Başladı

BIST 100 endeksi güne pozitif bir başlangıç yaptı ve 9.960,50 puana yükseldi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 10:00
Borsa İstanbul'da Yükseliş Başladı

Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,80 artışla 9.960,50 puandan işlem görmeye başladı. Açılışta, BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 79,27 puan ve yüzde 0,80 oranında artış kaydetti.

Sektör Endekslerinde Yükseliş

Bankacılık endeksi yüzde 0,97, holding endeksi ise yüzde 0,82 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazanç sağlayan sektör ise yüzde 1,77 ile finansal kiralama ve faktoring oldu.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Dün, BIST 100 endeksi düşüş eğilimindeydi ve günü 9.881,23 puandan kapatmıştı. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası yetkililerinin gelen "güvercin" tondaki açıklamaları ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) temsilcilerinin istikrarsız piyasalara dair uyarıları, yatırımcılar arasında olumlu bir hava yarattı.

Analistlerin Görüşleri

Uzmanlar, merkez bankalarının rahatlatıcı açıklamalarıyla piyasalardaki risk algısının azaldığını ifade etti. Resesyon endişelerinin abartılmış olabileceği görüşü dile getirilirken, Fed'in faiz indirimine gitmesini gerektirecek yeterli veri bulunmadığı kaydedildi.

Bugünkü Takip Edilen Gelişmeler

Ayrıca analistler, bugün hazine nakit dengesinin takip edileceğini ifade etti. Teknik analiz açısından ise BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğu belirtildi.

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