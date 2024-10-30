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Borsa İstanbul'da Yükseliş Başladı

BIST 100 endeksi güne artışla başladı, yatırımcılar kritik verileri bekliyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 09:58
Borsa İstanbul'da Yükseliş Başladı

Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 artışla 8.961,03 puandan işlem görerek başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,24 puan ve yüzde 0,17 artışla 8.961,03 puana ulaştı.

Sektörel Gelişmeler

Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi ise yüzde 0,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,46 ile gayrimenkul olurken, en fazla kaybettiren sektör ise yüzde 0,32 ile spor olarak belirlendi.

Dün kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle piyasalarda işlem yapılmadı. Pazartesi günü, Borsa İstanbul alıcılı bir seyir izleyerek BIST 100 endeksini 8.945,80 puana taşıdı ve önceki kapanışa göre yüzde 0,42 değer kazandı.

Küresel Piyasalar ve Beklentiler

Küresel piyasalarda, haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak veri takvimi öncesinde yatırımcılar temkinli bir duruş sergiliyor. Bugün odak noktası, ABD'de açıklanacak büyüme ve özel sektör istihdam verileri.

Analistler, yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, büyüme ve enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve büyüme, ABD’de ise büyüme ve özel sektör istihdamı gibi yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 9.000 ve 9.100 seviyeleri direnç, 8.800 ve 8.700 puanlar ise destek konumunda değerlendiriliyor.

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