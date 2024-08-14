Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Borsa İstanbul'da Yükseliş Başladı: BIST 100 Endeksi 9.976,68 Puanı Gördü

BIST 100 endeksi yüzde 0,57 artışla güne 9.976,68 puandan başladı; bankacılık ve holding endeksleri değer kazandı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 09:59
Borsa İstanbul'da Yükseliş Başladı: BIST 100 Endeksi 9.976,68 Puanı Gördü

Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'daki BIST 100 endeksi, %0,57'lik bir artışla 9.976,68 puandan işlem görmeye başladı. Açılış Verileri

Açılışta, BIST 100 endeksi önceki kapanışına göre 56,06 puanlık bir artışla 9.976,68 puana ulaştı. Bankacılık endeksi %0,57 ve holding endeksi %0,52 değer kazanırken, sektör endeksleri arasında en fazla artış gösteren %2,26 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Ancak %0,43 ile spor endeksi tek gerileyen sektör olarak kaydedildi.

Piyasa Verileri

Geçtiğimiz gün yükseliş eğilimi gösteren BIST 100 endeksi, %0,94 artışla 9.920,61 puana ulaşarak günü tamamladı. Analistler, global borsaların ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından olumlu bir seyir izlediğini belirtti. Bugün ise gözler, ülkede açıklanacak olan enflasyon verilerine çevrildi.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede ilerleme kaydedilip kaydedilmediği yatırımcıların önemli merak konularından biri haline gelirken, zayıflayan istihdam verileri ve yavaşlayan enflasyon risk iştahını olumlu yönde etkileyebiliyor.

Cari İşlemler Hesabı Verileri

Dün yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabında Haziran ayında 407 milyon dolar fazla kaydedildi. Türkiye, 8 aylık aranın ardından cari fazla vermiş oldu.

Analistler, bugünkü veri gündeminin yurt içinde sakin geçeceğini, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretim verileri ile ABD'deki enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 10.000 ve 10.200 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın ise destek seviyeleri olarak değerlendirildiğini ifade ediyorlar.

İLGİLİ HABERLER

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde dev hamle! Yüzde 15 peşinat - 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor