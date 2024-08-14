Borsa İstanbul'da Yükseliş Başladı: BIST 100 Endeksi 9.976,68 Puanı Gördü

Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'daki BIST 100 endeksi, %0,57'lik bir artışla 9.976,68 puandan işlem görmeye başladı. Açılış Verileri

Açılışta, BIST 100 endeksi önceki kapanışına göre 56,06 puanlık bir artışla 9.976,68 puana ulaştı. Bankacılık endeksi %0,57 ve holding endeksi %0,52 değer kazanırken, sektör endeksleri arasında en fazla artış gösteren %2,26 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Ancak %0,43 ile spor endeksi tek gerileyen sektör olarak kaydedildi.

Piyasa Verileri

Geçtiğimiz gün yükseliş eğilimi gösteren BIST 100 endeksi, %0,94 artışla 9.920,61 puana ulaşarak günü tamamladı. Analistler, global borsaların ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından olumlu bir seyir izlediğini belirtti. Bugün ise gözler, ülkede açıklanacak olan enflasyon verilerine çevrildi.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede ilerleme kaydedilip kaydedilmediği yatırımcıların önemli merak konularından biri haline gelirken, zayıflayan istihdam verileri ve yavaşlayan enflasyon risk iştahını olumlu yönde etkileyebiliyor.

Cari İşlemler Hesabı Verileri

Dün yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabında Haziran ayında 407 milyon dolar fazla kaydedildi. Türkiye, 8 aylık aranın ardından cari fazla vermiş oldu.

Analistler, bugünkü veri gündeminin yurt içinde sakin geçeceğini, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretim verileri ile ABD'deki enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 10.000 ve 10.200 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın ise destek seviyeleri olarak değerlendirildiğini ifade ediyorlar.