Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 değer kazanarak 9.494,31 puana ulaştı. Yükseliş eğiliminde hareket eden endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 74,65 puan artış gösterdi. Toplam işlem hacmi ise 30,8 milyar lira oldu.

Sektör Analizi

Bankacılık endeksi yüzde 1,32 ve holding endeksi yüzde 0,63 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran ulaştırma oldu, bu alan yüzde 2,85 artış yaşarken, en fazla gerileyen sektör ise sigorta olarak yüzde 1,24 düşüş kaydetti.

Küresel Etkiler ve Piyasa Beklentileri

Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası küresel piyasalarda pozitif bir seyrin gözlemlendiğini aktardı. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararlarının yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ECB'nin 25 baz puan faiz indirimi yapacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bunun yanı sıra, bankanın bazı faiz oranlarında farklı büyüklükte indirim yapma ihtimali de değerlendiriliyor.

Türkiye'nin Cari İşlemler Hesabı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, temmuz ayında 566 milyon dolar fazla verdi. Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı, ABD'de ÜFE, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirtti.

Teknik Analiz

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 9.600 ve 9.750 puan seviyelerinin direnç, 9.450 ve 9.400 puan seviyelerinin ise destek konumunda olduğu kaydedilmekte.