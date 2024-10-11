Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında BIST 100 endeksi %0,70 artış göstererek 9.026,61 puana ulaştı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 62,51 puanlık bir sıçrama gerçekleştiren endeks, günün toplamında 30,3 milyar liraya ulaşan işlem hacmiyle dikkat çekti.

Sektörlerdeki Gelişmeler

Bankacılık endeksi %1,72, holding endeksi ise %0,56 değer kazanırken, en çok kazandıran sektör bankacılık oldu. Öte yandan, elektrik sektörü %0,81 ile en fazla gerileyen sektör olarak kaydedildi.

Küresel Piyasa Etkileri

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, ABD Merkez Bankası'nın gevşeme sürecinde bir yavaşlama olabileceği endişelerini gündeme getirdi. Son günlerde enflasyondaki düşüş eğiliminin güven verici olduğu belirtilse de, açıklanan veriler sonrasında temkinli bir yaklaşım sergileniyor.

Tüketici ve Üretici Fiyat Endeksi Beklentileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ödemeler dengesi verilerine göre, Ağustos 2024'te cari işlemler hesabında 4 milyar 324 milyon dolar fazla kaydedildi. Bu, Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek aylık cari fazlaya işaret ediyor. Ayrıca, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış beklentisi yıl sonu için %44,11'e yükselmişken, 12 ve 24 ay sonrası için azalma gösterdi.

Gözlerin Üzerinde Olduğu Endeksler

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi’ni takip edecek. Teknik olarak BIST 100 endeksinin 9.165 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 8.870 ve 8.710 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtiyorlar.