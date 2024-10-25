Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor

Borsa İstanbul Yükselmeye Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kazanarak 8.908,47 puandan tamamladı. Bu artış, önceki kapanışa göre 35,63 puanlık bir yükselişi ifade ediyor.

İşlem Hacmi ve Sektörel Performans

Günün toplam işlem hacmi 59,9 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi ise yüzde 0,56 değer kazandı.

Sektörler arasında en fazla kazanç sağlayan finansal kiralama ve faktoring sektörü yüzde 4,96 ile zirvede yer alırken, en büyük kayıp ise yüzde 0,64 ile inşaat sektöründe yaşandı.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin etkisi ile yatırımcılar temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Ayrıca, Japonya'da bu pazar yapılacak genel seçimler nedeniyle belirsizlik artıyor.

İlerleyen Haftada Takip Edilecek Veri Gündemi

Analistler, gelecek hafta yurt içinde Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye değerlendirmesi, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam verileri, büyüme oranı ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı gibi önemli verilerin dikkatle izleneceğini belirtiyor. Teknik analizler, BIST 100 endeksi için 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın ise destek seviyeleri olduğunu işaret ediyor.