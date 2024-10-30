Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,21 artış göstererek 8.964,35 puana ulaştı. Bu yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekti.

İşlem Hacmi ve Sektör Performansları

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,56 puan artarak 8.964,35 puana yükseldi ve total işlem hacmi 30,1 milyar lira olarak belirlendi.

Bankacılık endeksi %0,47, holdıng endeksi ise %0,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanan %2,37 ile bilişim olurken, en çok gerileyen ise %0,41 ile metal eşya makine endeksi oldu.

Küresel Piyasalarda Gözler Veri Takviminde

Küresel piyasalarda, yaklaşan yoğun veri takvimi öncesinde yatırımcıların temkinli bir yaklaşım sergilediği gözlemleniyor. Bugün, ABD'de açıklanacak büyüme ve özel sektör istihdam verilerine odaklanıldı.

Analistler, yurt dışında Almanya'da enflasyon, ABD'de büyüme ve ADP özel sektör istihdamı gibi önemli verilerin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan ise BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puan seviyelerinin direnç, 8.900 ve 8.800 puanların destek konumunda olduğunu ifade ediyorlar.