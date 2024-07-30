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Borsa İstanbul'da Yükseliş Eğilimi

Borsa İstanbul, güne yükselişle başlayarak yatırımcıların dikkatini çekti. Analistler, önemli ekonomik verileri takip ediyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 10:00
Borsa İstanbul'da Yükseliş Eğilimi

Borsa İstanbul'da Pozitif Başlangıç

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,21 artışla 10.756,17 puandan işlem görmeye başladı. Açılışta, BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,42 puan ve %0,21 değer kazanarak 10.756,17 puana ulaştı.

Sektörler Arasında Değişkenlik

Bankacılık endeksi %0,16 artış gösterirken, holding endeksi %0,11 değer kazandı. Sektörler arasında en fazla kazanç sağlayan %0,52 ile bilişim olurken, en büyük kaybı %0,59 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı yaşadı.

Dün Yüzde 1,45 Düşüşle Kapatıldı

Dün, düşüş eğilimi gösteren Borsa İstanbul, BIST 100 endeksini %1,45 azalışla 10.733,75 puandan tamamladı.

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD ve Japonya merkez bankalarının açıklamaları öncesi karışık bir görünüm sergilediğini belirtiyor. Bu hafta gerçekleştirilecek toplantılar, bankaların geleceği hakkında önemli ipuçları sunabilir.

ABD Merkez Bankası Beklentileri

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın faiz oranlarını %5,25-5,50 aralığında tutacağına kesin gözüyle bakılıyor. Fed'in politika metni ve Başkan Jerome Powell'ın açıklamaları, varlık fiyatlarının yönü üzerinde önemli bir etki yaratması bekleniyor.

Türkiye'de Gözler TCMB'de

Bugün yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti takip edilirken, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'daki büyüme verileri ile ABD’deki JOLTS açık iş sayısı gibi önemli veriler izlenecek. Teknik analizlere göre, BIST 100 endeksinin 10.680 ve 10.500 puanları destek, 10.800 puanı ise direnç noktası olarak değerlendiriliyor.

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