Borsa İstanbul'da Yükseliş Hız Kesmeden Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,48 değer kazanarak 9.919,16 puana ulaştı. Bu dönemde bankacılık endeksi yüzde 2,08, holding endeksi ise yüzde 1,49 artış gösterdi. Tüm sektör endekslerinin olumlu bir seyir izlediği gözlemleniyor; en fazla kazanç sağlayan sektör ise yüzde 2,21 ile madencilik oldu.

Küresel Piyasalar ve Yerel Beklentiler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası(Fed)'nın 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından genel olarak olumlu bir hava hakim. Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) para politikası kararlarının alınması bekleniyor. Fed, son göstergeleri değerlendirerek ekonomik aktivitenin güçlü bir şekilde devam ettiğini bildirdi. Ancak, istihdamdaki artışın yavaşladığını ve işsizlik oranının yükselmesine rağmen düşük kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Ayrıca, AA Finans tarafından yapılan ankete göre, ekonomistlerin tamamı eylül ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit tutmasını bekliyor. Yıl sonu için öngörülen politika faizi ise ortalama yüzde 46,65 olarak belirlendi.

Analistlerin Beklentileri

Öğleden sonra, TCMB'nin alacağı faiz kararı ile birlikte haftalık para ve banka istatistikleri dikkatle takip edilecek. Yurt dışında, İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı, ABD'de cari işlemler dengesi, haftalık işsizlik başvuruları, öncü endeks ve ikinci el konut satışları da izlenecek. Analistler, BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu belirtiyor.