Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Borsa İstanbul'da Yükseliş Rüzgarı

BIST 100 endeksi, güne %2,71 artışla başladı. Bankacılık ve ulaştırma sektörleri öne çıktı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 10:01
Borsa İstanbul'da Yükseliş Rüzgarı

Borsa İstanbul'da Pozitif Başlangıç

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni güne %2,71'lik bir artışla 10.161,67 puandan başladı. Açılışta BIST 100, önceki kapanışa göre 268,26 puan artış gösterdi.

Sektörlerde Güçlü Yükseliş

Bankacılık endeksi %2,78, holding endeksi ise %2,62 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, ulaştırma sektörü %4,07 ile en fazla kazandıran alan oldu.

Piyasalardaki Düşüş Sonrasında İyileşme

Dün, BIST 100 endeksi %5,54 kayıpla günü 9.893,41 puandan kapatmıştı. Ancak, küresel piyasalardaki resesyon endişeleri sonrası hakiki bir toparlanma süreci yaşanmaya başladı.

ABD İstihdam Verileri Piyasaları Rahatlattı

Öte yandan, ABD’de açıklanan veriler, hizmet sektörü için Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)'nin temmuz ayında genişlemeye işaret ettiğini göstererek yeni bir rahatlama sağladı. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise, "Ekonomi zayıflıyorsa, kısıtlayıcı politika duruşunu sürdürmek anlamlı değil" açıklamasında bulundu.

Gelecek Veriler Takip Ediliyor

Bugün yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru izlenecekken, yurt dışında ise ABD’nin dış ticaret dengesi ve Avro Bölgesi’nde perakende satış verileri takip edilecek. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinin 10.100 ile 10.000 puanının destek, 10.200 ve 10.300 puanlarının direnç seviyeleri olarak belirlendiği kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Alarmınızı sabah 09.00'a kurun! Kadınlara o tarihte BİM'de bayram gelecek!

Bitcoin Trump'ı mı bekliyor! Kıyametin yaşandığı BTC'nin fırlayacağı tarih verildi

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı

7 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! O burçlarda tehlike çanları çalabilir

Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

En az 35.000 TL maaşla 1999 yılı sonrası doğanlara müjde! THY yeni adaylarını arıyor

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak

Emekliye Ağustos kıyağı: 4A 4B 4C'liye yeni destek paketi! Toplam 4.000 TL iade edilecek

Bitcoin Trump'ı mı bekliyor! Kıyametin yaşandığı BTC'nin fırlayacağı tarih verildi

Alarmınızı sabah 09.00'a kurun! Kadınlara o tarihte BİM'de bayram gelecek!

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! 2500 TL geri ödeme yıl sonuna kadar yapılıyor

Kamu bankasından 7 Eylül müjdesi! Seç beğen al - Her birinde 8.500 TL Bankkart'a tanımlanıyor!