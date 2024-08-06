Borsa İstanbul'da Yükseliş Rüzgarı

Borsa İstanbul'da Pozitif Başlangıç

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni güne %2,71'lik bir artışla 10.161,67 puandan başladı. Açılışta BIST 100, önceki kapanışa göre 268,26 puan artış gösterdi.

Sektörlerde Güçlü Yükseliş

Bankacılık endeksi %2,78, holding endeksi ise %2,62 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, ulaştırma sektörü %4,07 ile en fazla kazandıran alan oldu.

Piyasalardaki Düşüş Sonrasında İyileşme

Dün, BIST 100 endeksi %5,54 kayıpla günü 9.893,41 puandan kapatmıştı. Ancak, küresel piyasalardaki resesyon endişeleri sonrası hakiki bir toparlanma süreci yaşanmaya başladı.

ABD İstihdam Verileri Piyasaları Rahatlattı

Öte yandan, ABD’de açıklanan veriler, hizmet sektörü için Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)'nin temmuz ayında genişlemeye işaret ettiğini göstererek yeni bir rahatlama sağladı. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise, "Ekonomi zayıflıyorsa, kısıtlayıcı politika duruşunu sürdürmek anlamlı değil" açıklamasında bulundu.

Gelecek Veriler Takip Ediliyor

Bugün yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru izlenecekken, yurt dışında ise ABD’nin dış ticaret dengesi ve Avro Bölgesi’nde perakende satış verileri takip edilecek. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinin 10.100 ile 10.000 puanının destek, 10.200 ve 10.300 puanlarının direnç seviyeleri olarak belirlendiği kaydedildi.