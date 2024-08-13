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Borsa İstanbul'da Yükseliş Rüzgarı

BIST 100 endeksi, günü %0,94 artışla kapattı. Piyasalar ABD verilerini takip ediyor.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 18:19
Borsa İstanbul'da Yükseliş Rüzgarı

Borsa İstanbul'da Gün Sonu Değerlendirmesi

BIST 100 Endeksi, 14 Ekim 2023 itibarıyla %0,94 değer kazancı ile 9.920,61 puan seviyesine ulaştı. Önceki kapanışa göre 92,05 puanlık artış gösteren bu endeks, toplam işlem hacmi ise 78,7 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektörel Performans

Bankacılık endeksi %2,75, holding endeksi ise %0,23 değer kazanarak yatırımcısına kazandırdı. Ayrıca, sektör endeksleri arasında en fazla artışı gösteren bankacılık olurken, iletişim endeksi %0,68 düşüşle en çok kaybettiren sektör oldu.

Global Ekonomik Veriler

Aynı gün açıklanan verilere göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) temmuzda aylık bazda %0,1, yıllık bazda ise %2,2 artış gösterdi. Bu rakamların, piyasa beklentilerinin altında kaldığı bildirildi.

Piyasa Yansımaları

Analistler, ABD ÜFE verisinin ardından Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle global piyasalarda risk iştahının arttığını belirtiyor. Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağı, yurt dışında ise ABD, İngiltere enflasyon verileri ve Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin takip edileceği ifade edildi.

Teknik Analiz

BIST 100 endeksinin teknik görünümünde, 10.000 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanların destek seviyeleri olarak öne çıktığı kaydedildi. Analistlere göre, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri, Fed'in gelecek politikaları hakkında ipuçları verebilir ve bu durum piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabilir.

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