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Borsa İstanbul'da Yükseliş Rüzgarı: BIST 100 Endeksi 10.054,20 Puanı Gördü

BIST 100 endeksi, gün boyunca %2,36 artış göstererek yatırımcılara umut verdi. Bankacılık sektörü kazanç lideri oldu.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 18:21
Borsa İstanbul'da Yükseliş Rüzgarı: BIST 100 Endeksi 10.054,20 Puanı Gördü

Borsa İstanbul'da Yükseliş Rüzgarı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, %2,36'lık bir artışla günü 10.054,20 puandan kapattı. Önceki kapanışa göre 232,25 puanlık bir kazanç sağlayan endeksin toplam işlem hacmi ise 80,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektör Performansı

Bankacılık endeksi %4,00, holding endeksi ise %1,66 değer kazandı. Sektörler arasında en çok kazandıran bankacılık olurken, yalnızca sigorta %0,66 kayıpla gün sonunda düşüş yaşadı.

Piyasa Analizleri

Analistler, küresel borsa piyasalarının haftaya karışık bir seyirle başladığını ve ABD'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek sinyallerin yatırımcıların dikkatinde olduğunu belirttiler.

Yaklaşan Faiz Kararı

Yarın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklanacak faiz kararı kritik öneme sahip. Bununla birlikte, yurt dışında Avro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Almanya Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) rakamları da yakından izlenecek.

Beklentiler

AA Finans'ın beklenti anketinde katılan tüm ekonomistler, Ağustos ayında TCMB'nin politika faizini %50'de sabit tutacağını öngörüyor. Yıl sonu için politika faizi beklentileri ise ortalama %46,50 olarak hesaplandı.

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