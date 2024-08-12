Borsa İstanbul'da Yükseliş Trendi Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da Yükselişle Yeni Bir Gün Başladı

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, güne %0,73 değer artışı ile 9.980,15 puandan açıldı.

Açılış Verileri ve Sektör Performansları

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışına göre 72,76 puan ve %0,73'lük bir yükselişle 9.980,15 puana ulaştı.

Bankacılık endeksi %0,87, holding endeksi ise %0,60 değer kazandı. Sektörler arasında en fazla yükselişi %1,73 ile spor sektörü yaşarken, en büyük kaybı ise %2,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı yaşadı.

Geçtiğimiz Cuma İstatistikleri

Cuma günü, yükseliş trendi gösteren Borsa İstanbul'daki BIST 100 endeksi, günü %1,89 değer kaybı ile 9.907,38 puandan tamamladı. Analistler, ABD'de resesyon kaygılarının azalmasının piyasalarda olumlu etki yarattığını belirtti.

Bugün Takip Edilecek Veriler

Analistler, ABD'de açıklanacak olan enflasyon verisinin, ABD Merkez Bankası'nın ileriki politikaları açısından önemli ipuçları verebileceğini ifade etti. Ayrıca bu verilerin piyasalar üzerinde belirleyici olabileceği vurgulandı.

Yurt içinde işsizlik oranı ve perakende satışlar verileri, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyonu beklentisi ve federal bütçe dengesi dikkatle izlenecek.

BIST 100 endeksi için teknik analizlerde ise 10.200 ve 10.300 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın ise destek seviyeleri olduğu kaydedildi.