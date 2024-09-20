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Borsa İstanbul'da Yükseliş Trendi Devam Ediyor

BIST 100 endeksi bugün güne yükselişle başladı ve küresel piyasalardaki olumlu gelişmelerle destekleniyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 10:00
Borsa İstanbul'da Yükseliş Trendi Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da Güne Yükselişle Başlangıç

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk saatlerinde yüzde 0,11 artış göstererek 9.986,53 puandan işlem görmeye başladı. Açılışta, endeks 10,92 puan artış kaydetti.

Sektör Bazında Değişiklikler

Bankacılık ve holding endeksleri yüzde 0,05 değer kazanırken, iletişim sektöründeki artış yüzde 0,47 ile en yüksek oldu. Taş toprak sektörü ise yüzde 0,30 geriledi.

Küresel Piyasalar ve Fed'in Rolü

BORSADA dün alış ağırlıklı bir seyir izlendi ve endeks günü 9.975,61 puanda, yüzde 2,06 değer kazancıyla kapattı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son faiz indiriminin ardından "yumuşak iniş" beklentileri güçlenirken, bu durum küresel piyasalara olumlu yansıdı.

TCMB ve Enflasyon Beklentileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. PPK açıklamasında, "Temel mal enflasyonu düşük seyrederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi bekleniyor" denildi.

Gelecek Verilerin Takibi

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 254,2 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi. Analistler, bugün Türkiye'de tüketici güven endeksi ve yurt dışında Avro Bölgesi tüketici güven endeksi verilerinin önemli olduğunu belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 10.000 ve 10.150 puanları direnç, 9.900 ve 9.700 puanları destek seviyeleri olarak değerlendiriliyor.

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