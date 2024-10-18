Borsa İstanbul'da Yükseliş Trendi Devam Ediyor

Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18'lik bir artışla 9.018,59 puandan işlem görmeye başladı. Açılış verileri, endeksin önceki kapanışa göre 16,26 puan ve yüzde 0,18 yükseldiğini gösteriyor.

Sektörel Performans

Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi ise yüzde 0,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran kategori, menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu ve yüzde 1,51'lik bir artış gösterdi. Diğer yandan, sigorta sektörü yüzde 0,23'lük bir kayıpla en fazla düşüş gösteren sektör oldu.

Piyasalardaki Genel Eğilim

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,52 değer kazanan BIST 100 endeksi, önceki günü 9.002,34 puandan kapattı. Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimi kararı, yatırımcıların risk iştahını artırarak pozitif bir hava oluşturdu.

Merkez Bankası ve Enflasyon Verileri

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Banka, enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizliklerin arttığına dikkat çekti. Üçüncü çeyrek göstergeleri, yurt içi talepteki yavaşlamanın, enflasyondaki düşüşü destekleyen seviyelere yaklaştığını göstermekte.

Bugünün Beklentileri

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik analizler, BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç noktasında, 8.850 ve 8.710 puanın ise destek konumunda olduğunu vurguluyor.