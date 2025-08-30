Borsa İstanbul'dan T+1 Hamlesi: Uçtan Uca Test Ortamları 5 Ocak 2026'da Aktif

Duyurunun Özeti

Borsa İstanbul Grubu, pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarının takas süresinin T+1 olarak kısaltılmasına ilişkin çalışmalarda, 5 Ocak 2026 tarihi itibarıyla uçtan uca testlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli ortamların faaliyete geçirileceğini açıkladı. Duyuru, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun imzasıyla yayımlandı.

Küresel Bağlam ve Önemi

Duyuruda, 5 Mayıs 2025 tarihli bildiri hatırlatılarak, küresel finans piyasalarında takas süresinin kısaltılmasına yönelik önemli gelişmeler yaşandığı vurgulandı. Metinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin T+1 geçişini gerçekleştirdiği; Avrupa Birliği, İsviçre ve İngiltere gibi piyasalarda da aynı yönde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Hedefler ve Değerlendirme Süreci

Borsa İstanbul Grubu, değişikliğin yatırımcıların işlem maliyetlerini ve işlem sonrası risklerini azaltmayı, ayrıca küresel piyasaların işlem sonrası süreçleriyle uyum sağlamayı amaçladığını duyurdu. Bu kapsamda, uygulamanın uygulanabilirliği, sermaye piyasasına olası etkileri ve piyasa katılımcıları açısından doğurabileceği sonuçları değerlendirmek üzere tüm piyasa paydaşlarıyla kapsamlı bir değerlendirme süreci yürütüldü.

Takvim ve Üyelerin Rolü

Duyuruda, T+1'e geçiş çalışmalarının tüm aşamalarının (analiz, geliştirme, test ve benzeri süreçler) 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla tamamlanması gerektiği vurgulandı. Bu doğrultuda, 5 Ocak 2026 itibarıyla uçtan uca test ortamlarının faaliyete geçirileceği bildirildi ve üyelerin aktif katılımı beklendiği belirtildi.

Risk Azaltma ve Stratejik Adım

Test sürecine tüm üyelerin katılımının, olası teknik uyumsuzlukların veya aksaklıkların erken tespit edilmesine olanak sağlayacağı; böylece geçiş tarihinde sistemsel risklerin en aza indirilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Duyuruda ayrıca, her kurumun iç süreçlerini titizlikle gözden geçirmesinin önemi, bu değişimin yalnızca teknik bir dönüşüm değil sermaye piyasasının uluslararası standartlara uyumunu güçlendiren stratejik bir adım olduğu ve başarılı tamamlanmasının piyasa güvenilirliği ile yatırımcı ilgisini artıracağı vurgulandı.