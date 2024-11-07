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Borsa İstanbul Gün Sonu Verileri

BIST 100 endeksi günü artışla kapattı, altın ve döviz piyasasında hareketlilik görüldü.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 18:52
Borsa İstanbul Gün Sonu Verileri

Borsa İstanbul'da Gün Sonu Performansı

Bugün BIST 100 endeksi, 8.946,13 puanla kapanarak, önceki kapanışa göre %0,95 değer kazandı. Güne 11,00 puanlık ve %0,12'lik artışla 8.873,32 puandan başlayan endeks, gün içinde 8.801,30 puanla en düşük seviyesini görürken, 8.946,13 puanla en yüksek seviyesine ulaştı.

Sektörel Performans

Mali endeks %0,67, hizmetler endeksi %1,07, sanayi endeksi %0,75 ve teknoloji endeksi %1,26 değer kazanarak yatırımcılara pozitif sinyaller verdi. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 104,02 puan ve %1,07 artışla 9.863,56 puandan kapandı.

Hisse Senedi İşlemleri

BIST 100 endeksine dahil hisse senetlerinin 67'si prim yaparken, 31'i değer kaybetti. Bugünün en çok işlem gören hisseleri arasında Türk Hava Yolları, Reeder Teknoloji, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Ereğli Demir Çelik yer aldı.

Altın ve Döviz Piyasası

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.699 dolardan işlem görürken, Türkiye'deki standart altın kilogram fiyatı yüzde 1,4 azalışla 3 milyon 34 bin lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların alış ve satış efektif kurunu sırasıyla 34.1525 lira ve 34.2893 lira olarak açıkladı.

Piyasalarda Genel Gözlem

Avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,3000 ve dolar/yen paritesi 153,00 seviyelerinde işlemlere devam etti. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili %1 azalışla 74,3 dolara düştü.

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