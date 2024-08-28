Borsa İstanbul Güne Artışla Başladı

Borsa İstanbul'da Yükseliş Rüzgarı

Borsa İstanbul'daki BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,09 artışla 9.757,77 puan seviyesinden başladı.

Açılış Verileri

Açılış itibarıyla BIST 100 endeksi, öncek gün kapanışına göre 9,02 puan ve yüzde 0,09 oranında artış kaydetti. Bankacılık sektörü yüzde 0,09 ve holding sektörü yüzde 0,2 değer kazandı.

Sektör Analizi

En fazla kazanan sektör sigorta oldu, yüzde 0,61 artış gösterirken, spor sektörü yüzde 1,49 değer kaybetti.

Geçtiğimiz Gün

Dün, borsa yükseliş eğilimindeydi ve BIST 100 endeksi günü yüzde 1,91 kazançla 9.748,25 puandan kapadı.

Küresel Piyasalarda Temkinli Bekleyiş

Küresel piyasalardaki yatırımcılar, yoğun veri akışı öncesinde temkinli bir tutum sergiliyor. Analistler, Nvidia gibi çip üreticilerinin bilançosunun yatırımcılar tarafından merakla beklendiğini belirtiyor.

Yatırımcı İlgisi Çekiyor

Ayrıca, yarın açıklanacak büyüme verileri ve cuma günüki kişisel tüketim harcamaları da piyasalarda önemli etkilere neden olabilir.

Gözler Verilerde

Bugün yurt içinde temmuz ayı dış ticaret dengesi ve yurt dışında ABD’de haftalık mortgage başvuruları izlenecek. Analistler, BIST 100 endeksi için 9.850 ve 10.000 puan seviyelerini direnç, 9.650 ve 9.500 puan seviyelerini destek konumunda değerlendirmekte.