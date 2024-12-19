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Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,65 düşüşle 9.851,29 puandan başladı; bankacılık endeksi en yüksek değer kaybını yaşadı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 09:59
Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,65 düşüşle 9.851,29 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,46 puan ve yüzde 0,65 azalışla 9.851,29 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,98, holding endeksi ise yüzde 0,68 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran %0,40 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Dünki Durum

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,95 değer kaybederek 9.915,76 puandan tamamladı.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesine rağmen, gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceğinin sinyalleri verilmesiyle negatif bir seyir izleniyor. Bugün ise gözler, ABD'de açıklanacak büyüme verilerine çevrildi.

Dün, Fed politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek politika faizini 4,25-4,50 aralığına çekti. Bu indirim, Fed'in bu yıl yaptığı üçüncü indirim oldu.

Analizler ve Beklentiler

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, İngiltere'de BoE'nin faiz kararı ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti. Ayrıca, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın direnç konumunda olduğu ifade ediliyor.

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