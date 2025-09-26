Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı: BIST 100 11.366,82'de

BIST 100 endeksi güne %0,09 düşüşle 11.366,82 puandan başladı; bankacılık ve holding gerilerken, sigorta öne çıktı. Küresel belirsizlikler piyasalarda baskı oluşturuyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 09:59
Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı: BIST 100 11.366,82'de

Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 azalışla 11.366,82 puandan başladı.

Açılış ve Gün Öncesi Performans

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,09 değer kazanarak 11.377,55 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,73 puan ve yüzde 0,09 azalışla 11.366,82 puana indi.

Sektörel Ayrışma

Bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 0,42 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,52 ile bilişim oldu.

Küresel Etkenler ve Beklentiler

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife açıklamaları ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle negatif seyrederken, bu durum yurt içi piyasalara da yansıdı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu; yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik Görünüm

Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.200 puanın destek, 11.500 ve 11.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TENMAK’ın İ-RİS: İHA Tabanlı Yerli Radyasyon İzleme Sistemi
2
Avrupa borsaları Lagarde konuşması öncesi bankacılık hisseleriyle yükseldi
3
2024 Dış Ticaret: Girişimlerin İhracat ve İthalattaki Payı (TÜİK)
4
Trump'tan Yeni Tarifeler: İthal İlaçlara %100, Ağır Kamyonlara %25, Mutfak Dolaplarına %50
5
ASELSAN, BIST’te İlk 1 Trilyon TL Piyasa Değerine Ulaşan Şirket
6
Karakuş'tan 'Tersine Göçe Teşvik' Önerileri: Vergi İndirimi ve Destek
7
Yenilikçi KOBİ'lere 60 Bin Avro Hibe: Innowwide 4. Çağrı Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?