Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.253,94 Puan

Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 düşüşle 9.253,94 puandan işlem görerek başladı. Açılışta, endeks önceki kapanışa göre 22,83 puan gerileyerek bu seviyeye indi.

Sektör Endekslerinde Gelişmeler

Gün başlarken, bankacılık endeksi %0,39, holding endeksi ise %0,27 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında ise en çok kazandıran %0,69 ile ulaştırma oldu, en çok kaybettiren ise %1,36 ile orman kağıt basım sektörü olarak belirlendi.

Küresel Piyasalardaki Durum

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, günü %1 değer kazanarak 9.276,78 puandan kapatmıştı. Ancak, küresel piyasalarda ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikalar konusunda belirsizlikler devam ediyor. Yarına açıklanacak enflasyon verisi öncesinde yatırımcılar karışık bir seyir izliyor.

Fed'in Para Politikası Beklentileri

Fed'in Aralık ayında yapacağı toplantıda sıkı para politikasını gevşetmesi bekleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell, veri merkezli karar alacaklarını belirtti. Perşembe günü yapacağı konuşmadan çıkacak sinyaller, varlık fiyatları üzerinde oynaklığı artırabilir.

Piyasalarda Olası Riskler

Analistler, Trump'ın başkanlık kazanmasının ardından piyasalarda fiyatlamaların zorlaştığını ifade ediyorlar. Fed yönetimi ile Trump arasındaki olası anlaşmazlıkların yaratacağı riskler de yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Bu sebeple Powell'ın açıklamalarında bu konuya ilişkin ipuçları aranacak.

Bugün İzlenecek Veriler

Yurt içinde cari işlemler dengesi ve perakende satışlar verileri, yurt dışında ise Almanya'da TÜFE ve İngiltere'de işsizlik oranı verileri takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.150 seviyeleri destek, 9.400 ve 9.450 puan ise direnç konumunda olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.