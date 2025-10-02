Borsa İstanbul Güne Yatay Başladı: BIST 100 11.223,74'te

Borsa İstanbul Güne Yatay Başladı

BIST 100 açılış verileri ve sektör görünümü

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 yükselişle 11.223,74 puandan başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 3,52 puan artış kaydetti.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,89 değer kazanarak 11.220,22 puandan tamamlamıştı.

Sektör bazında bankacılık endeksi yüzde 0,15 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,14 yükseldi. En çok yükselen sektör yüzde 0,57 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı olurken, en çok gerileyen yüzde 1,13 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda ise ABD'de özel sektör istihdam verilerinin faiz indirim beklentilerini desteklemesi ve hükümetin kısa sürede açılabileceğine dair iyimserliklerin artmasıyla pozitif bir seyir gözleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi işsizlik oranı verisinin takip edileceğini belirtiyor.

Ayrıca analistler, ABD'de federal hükümetin kapanması nedeniyle bugün veri akışında aksama olabileceğine dikkat çekiyor. Teknik açıdan BIST 100 için 11.300 ve 11.400 seviyeleri direnç, 11.100 ve 11.000 puanları ise destek konumunda bulunuyor.