Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor

Borsa İstanbul'daki BIST 100 endeksi, bu sabah %0,61'lik bir artışla 10.160,02 puan seviyesine ulaşarak güne başladı. Açılış itibarıyla, endeks bir önceki kapanışa göre 61,52 puan ve %0,61 değer kazanmış oldu.

Sektör Performansı

Bankacılık endeksi %0,77 ve holding endeksi %0,22 yükseliş gösterdi. Sektörler arasında en çok kazandıranlar arasında %2,34 ile orman, kâğıt ve basım sektörü yer alırken, en çok düşüş gösteren ise %0,60 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün Yaşanan Yükseliş Eğilimi

Önceki gün, BIST 100 endeksi %0,74'lük bir artışla 10.098,50 puan ile günü tamamlamıştı. Uzmanlar, ABD'de açıklanan işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün, piyasalardaki olumlu hava üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Gözler Bugün Ekonomik Verilerde

Bugün yurt içinde sanayi üretimi verileri izlenecekken, yurt dışındaki veri gündemi ise sakin geçecek. Analistler, BIST 100 endeksinin tarihi hareketlerine göre 10.200 ve 10.300 puan seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.750 puan seviyelerinin ise destek noktaları olduğunu ifade etti.