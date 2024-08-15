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Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,44 yükselişle 9.874,42 puandan başladı. Bankacılık endeksi en fazla kazanan oldu.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 09:59
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da Yükseliş Trendine Geçiş

Borsa İstanbul'daki BIST 100 endeksi, güne %0,44'lük bir artışla 9.874,42 puan seviyesinden işlem görerek başladı. Açılışta, endeks önceki kapanışa göre 43,49 puan ve %0,44 oranında bir artış gösterdi.

Sektör Endekslerinin Durumu

Bankacılık endeksi %0,82 değer kazanırken, holding endeksi %0,31 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık oldu, en çok gerileyen ise %0,96 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak kaydedildi.

Önceki Gün Yaşanan Düşüş

Dün, Borsa İstanbul düşüş eğiliminde bulunarak, BIST 100 endeksi %0,90 kayıpla 9.830,94 puan seviyesinden günü tamamladı. Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklenenin altında kalmasıyla birlikte, küresel piyasalarda risk iştahının devam ettiğini belirtti.

Bugün Takip Edilecek Veriler

Bugün yurt içinde bütçe dengesi ve para-banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri izlenecek. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinin 10.000 ve 10.100 puanları direnç, 9.800 ve 9.750 puanları ise destek seviyeleri olarak değerlendiriliyor.

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