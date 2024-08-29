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Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,05 artışla 9.762,37 puandan başladı. Analistler, endeksin kritik seviyelerini değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 09:59
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'daki Yükseliş Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,05 artışla 9.762,37 puandan başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışına göre 5,21 puan yükseldi.

Sektör Performansları

Açılış itibarıyla bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. Sektörler arasındaki en yüksek kazanç, yüzde 0,51 ile tekstil ve kimya sektöründen geldi. En fazla düşüş ise yüzde 0,33 ile orman kağıt ve basım sektöründe yaşandı.

Dünya Piyasalarındaki Gelişmeler

Dün, Borsa İstanbul dar bir bantta hareket etti ve günü yüzde 0,09 değer kazancıyla 9.757,16 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda, Nvidia'nın olumlu bilançosuna rağmen satış ağırlıklı bir seyir devam etti. Bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından izlenen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi büyük bir merakla bekleniyor.

Önemli Tarihler ve Analizler

30 Ağustos Cuma günü Zafer Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'da yarın işlem yapılmayacak. Analistler, bugün vadeli kontratlar nedeniyle piyasada yüksek oynaklık olabileceğini belirtiyor. Yurt içinde Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi ve haftalık para ve banka istatistikleri açıklanacakken, yurt dışında Almanya'daki enflasyon ile ABD'nin 2. çeyrek büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 için 9.850 ve 10.000 puan direnç, 9.650 ve 9.500 puan ise destek konumunda.

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