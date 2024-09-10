Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da Pozitif Başlangıç

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,39 değer kazancı ile 9.737,17 puandan işlem görmeye başladı. Bu açılış, önceki kapanışa göre 37,61 puanlık bir artışı temsil ediyor.

Sektörel Gelişmeler

Açılışta bankacılık endeksi %0,44, holding endeksi ise %0,30 değer kazandı. Sektörler arasında en fazla kazanç sağlayan iletişim sektörü %0,87 artarken, sigorta sektörü %0,51'lik bir düşüş yaşadı.

Dünkü Kapanış ve Küresel Etkiler

Dün, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde %0,73'lük bir kayıpla 9.699,56 puandan günü kapatmıştı. Küresel piyasalarda ise, ABD'de açıklanacak olan enflasyon verilerinin, ABD Merkez Bankası(Fed) tarafından faiz indirimleri için %0,50 baz puanlık bir başlangıcı desteklemesi sebebiyle olumlu bir seyir izleniyor.

Analist Görüşleri

Analistler, yurt içinde bugün açıklanacak sanayi üretimi ve işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini belirtirken, BIST 100 endeksi için teknik olarak 9.800 ve 10.000 puan seviyelerinin direnç, 9.600 ve 9.500 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade ediyorlar.