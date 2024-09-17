DOLAR
34,04 -0,19%
EURO
37,95 -0,12%
ALTIN
2.823,56 -0,07%
BITCOIN
2.001.010,44 -1,85%

Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

BIST 100 endeksi, açılışta yükseliş göstererek 9.611,59 puana ulaştı. Sektör endeksleri genelinde kazançlar gözlemlendi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 09:57
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugün yaptığı açılışla birlikte %0,36 oranında bir artış göstererek 9.611,59 puana yükseldi. Önceki kapanışa göre 34,13 puanlık bir artış sağlayan bu endeks, yatırımcılara olumlu bir başlangıç sundu.

Sektörlerdeki Gelişmeler

Bankacılık endeksi %0,38, holding endeksi ise %0,37 değer kazanarak piyasada genel bir artış gözlemlendi. Özellikle finansal kiralama ve faktoring sektörü, %0,72 ile en fazla yükselişi yaşadı.

Dünkü Seyir

Önceki gün, Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi %1,12 oranında bir değer kaybı ile 9.577,46 puandan günü tamamlamıştı.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalarda ise, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki para politikası kararları öncesinde belirsiz bir seyir izleniyor. Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve konut satış istatistiklerinin yanı sıra, yurt dışında Avro Bölgesi ve Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı gibi önemli verilerin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik Görünüm

BIST 100 endeksi için teknik analiz yapan uzmanlar, endeksin 9.750 ve 9.850 seviyelerinin direnç noktaları, 9.500 ve 9.400 puanın ise destek seviyeleri olarak değerlendirildiğini ifade ediyor.

İLGİLİ HABERLER

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

23 Eylül’e kadar koştur koştur gidene 2.000 TL – 2.200 TL destek müjdesi! Kasım’dan Temmuz’a ödenecek

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Madenciler Derneği'nden İş Güvenliği Vurgusu
2
Oba Makarnacılık'tan 400 Milyon Liralık Pay Geri Alım Programı
3
THY'den Yeni Güney Avrupa Uçuş Kampanyası
4
Dolar/TL 34,04 Seviyesinden İşlem Görüyor
5
Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu Temmuz'da Artış Gösterdi
6
Avrupa Borsalarında Yükseliş Rüzgarı
7
Türkiye'nin 2023 Hizmet İhracatı 56,5 Milyar Doları Aştı

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

23 Eylül’e kadar koştur koştur gidene 2.000 TL – 2.200 TL destek müjdesi! Kasım’dan Temmuz’a ödenecek

VGM 2024-2025 burs tutarı açıklandı mı? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs başvuru tarihi

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Milyonlarca Kadına 12.000 TL Sosyal Yardım Müjdesi! Bakanlık Onayladı: Tek Şartla Başvurular Alınıyor

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı