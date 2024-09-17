Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugün yaptığı açılışla birlikte %0,36 oranında bir artış göstererek 9.611,59 puana yükseldi. Önceki kapanışa göre 34,13 puanlık bir artış sağlayan bu endeks, yatırımcılara olumlu bir başlangıç sundu.

Sektörlerdeki Gelişmeler

Bankacılık endeksi %0,38, holding endeksi ise %0,37 değer kazanarak piyasada genel bir artış gözlemlendi. Özellikle finansal kiralama ve faktoring sektörü, %0,72 ile en fazla yükselişi yaşadı.

Dünkü Seyir

Önceki gün, Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi %1,12 oranında bir değer kaybı ile 9.577,46 puandan günü tamamlamıştı.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalarda ise, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki para politikası kararları öncesinde belirsiz bir seyir izleniyor. Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve konut satış istatistiklerinin yanı sıra, yurt dışında Avro Bölgesi ve Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı gibi önemli verilerin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik Görünüm

BIST 100 endeksi için teknik analiz yapan uzmanlar, endeksin 9.750 ve 9.850 seviyelerinin direnç noktaları, 9.500 ve 9.400 puanın ise destek seviyeleri olarak değerlendirildiğini ifade ediyor.