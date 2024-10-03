Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da Yükseliş Rüzgarları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 artışla 9.026,49 puandan güne merhaba dedi. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,62 puan ve yüzde 0,15 artış kaydederek 9.026,49 puana ulaştı.

Sektörel Gelişmeler

Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi ise yüzde 0,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile spor oldu, madencilik ise yüzde 2,42 kayıpla en çok değer kaybeden sektör olarak belirginleşti.

Dünya Piyasalarındaki Durum

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen borsa, yüzde 3,62 değer kaybederek günü 9.012,87 puandan kapattı. Küresel piyasalarda, ABD'den gelen verilerin ardından yumuşak iniş beklentileri öne çıkarken, Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle karışık bir seyir sürüyor.

Gözler Enflasyon Verilerinde

Bugün yurt içinde, eylül ayı enflasyon verilerine odaklanıldı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'nden elde edilen verilere göre, ekonomistler eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,09 artış göstermesini bekliyor. Yıllık enflasyonun ise bir önceki ay yüzde 51,97 iken yüzde 48,11'e düşeceği öngörülüyor.

Ekonomistlerin 2024 sonu için enflasyon beklentisi ise eylülde yüzde 43,23 olarak belirlendi.

Bugün Takip Edilecek Veriler

Analistler, yurt içinde enflasyon ile haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve fabrika siparişleri gibi yoğun bir veri gündeminin izleneceğini ifade etti. Ayrıca, BIST 100 endeksinin 9.150 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.700 puanın ise destek konumunda olduğunu vurguladılar.